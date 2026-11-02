{"_id":"6ae834acc257f1340405ae7f","slug":"video-emphasis-on-unity-of-society-in-the-conference-of-progressive-jat-mahasabha-demand-for-naming-roads-and-squares-after-great-men-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: प्रगतिशील जाट महासभा के सम्मेलन में समाज की एकता पर जोर,महापुरुषों के नाम पर सड़क और चौराहों के नामकरण की मांग।","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

\मलपुरा।आगरा देवरी रोड स्थित किरन वाटिका में रविवार को प्रगतिशील जाट महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में समाज के बुजुर्गों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखने के साथ युवाओं से महापुरुषों के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। सम्मेलन की अध्यक्षता कृपालु किंकर महाराज ने की,जबकि मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह रहे। महासभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम फौजदार ने कहा कि समाज की उन्नति के लिए एकजुटता जरूरी है,युवाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और बुजुर्गों का सम्मान करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए पूर्व पार्षद राजेंद्र सिंह ने कहा कि गांव बाद चौराहे का नाम चौधरी चरण सिंह,मधु नगर चौराहे पर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा एवं अकोला से गहराकला-बीसलपुर मार्ग का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इससे महापुरुषों के योगदान और इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। मुख्य अतिथि चौधरी उदय भान सिंह ने कहा कि समाज के लोगों को अपने पूर्वजों के आदर्शों को अपनाते हुए सामाजिक बुराइयों को दूर करने की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए।उन्होंने आगरा के लाल किले में महाराजा सूरजमल के इतिहास से जुड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए महासभा की सराहना की और इसे प्रतिवर्ष आयोजित करने का सुझाव दिया। वहीं,महासभा के कोषाध्यक्ष मोहन सिंह सोलंकी ने अकोला में रामकी चाहर की प्रतिमा स्थापित कराने का प्रस्ताव रखा।इस पर महासभा की ओर से प्रतिमा स्थापना कराने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान मंत्री प्रतिनिधि यशपाल सिंह राना,ब्लॉक प्रमुख बरौली अहीर काका उत्तम सिंह,लाखन सिंह,मनोज डागुर, गोल्डी भगोर,कुसुम चाहर,जिला पंचायत सदस्य टीकम सिंह,मोहन सिंह चाहर,अनिल चाहर,डॉ.नेत्रपाल,नवल सिंह,पूर्व प्रधान मानसिंह,थान सिंह,धर्मेंद्र सिंह,कोमल सिंह,बिजेंद्र सिंह एडवोकेट सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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