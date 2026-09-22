VIDEO: डिजिटल मशीन हुई ठीक, एक्सरे को लगी भीड़

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आगरा। जिला अस्पताल की डिजिटल एक्स-रे मशीन सोमवार को ठीक होने के बाद मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यह मशीन एक सितंबर से खराब पड़ी थी, जिसके कारण केवल पोर्टेबल मशीन से ही जरूरी एक्स-रे किए जा रहे थे। इस लापरवाही पर कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया है।

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