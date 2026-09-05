{"_id":"6a9bbd2b17549c594f0b8253","slug":"video-bulldozer-demolishes-dilapidated-school-building-in-bah-roof-leaked-and-walls-cracked-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जर्जर स्कूल भवन पर चला बुलडोजर, टपक रही थी छत और दरक गई थीं दीवारें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: जर्जर स्कूल भवन पर चला बुलडोजर, टपक रही थी छत और दरक गई थीं दीवारें

आगरा ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 12:26 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 12:26 PM IST







Link Copied



आगरा जिले के बाह विकास खंड के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट कलींजर के जर्जर भवन का बुलडोजर चलवा कर ध्वस्त कर दिया। बेसिक शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूल भवनों के ध्वस्तीकरण का अभियान शुरू किया है। कलींजर के स्कूल भवन की छत टपकने लगी थी। दीवारें दरक गई थी। ... और पढ़ें

विज्ञापन