पड़ोसी को फंसाने की साजिश: राहगीर को मारी गोली, पुलिस जांच में ऐसे सामने आया सच; पांच आरोपियों पर एफआईआर
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 14 Sep 2026 08:52 AM IST
सार
युवक के गोली दाएं हाथ में लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास से निकल रहे लोग रुक गए। आरोपी भाग गए। बाद में उसने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश की प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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विस्तार
आगरा के दयालबाग में पड़ोसी को फंसाने के लिए एक युवक ने साथियों संग एक राहगीर को रास्ते में रोककर उस पर गोली चला दी। हाथ में गोली लगने से वह घायल हो गया। थाने पहुंचने पर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्य आरोपी के 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बरीनी, नेहरा बेगूसराय, बिहार निवासी अमित कुमार जयराम बाग में किराए पर रहते हैं। उनकी फास्ट फूड की दुकान है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 12 सितंबर की रात 9:30 बजे वह दुकान से घर लौट रहे थे। नगला हवेली में केशव मंदिर के पास साैरभ चाैधरी, राहुल बघेल सहित 3 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया। साैरभ ने कहा कि उसका पड़ोसी भूपेंद्र से झगड़ा चल रहा है। मुकदमेबाजी भी है। आरोपी आपस में बात करने लगे कि अमित की हत्या कर देते हैं। इसका आरोप भूपेंद्र पर लगा देंगे।
बकौल अमित, यह सुनकर वह घबरा गया। विरोध करने पर युवकों ने पकड़ लिया। साैरभ ने तमंचा निकाला और फायर कर दिया। गोली दाएं हाथ में लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास से निकल रहे लोग रुक गए। आरोपी भाग गए। बाद में उसने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश की प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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साैरभ चाैधरी पर दर्ज हैं 11 मामले
डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि घायल युवक दो महिलाओं के साथ थाने आया था। उसने बताया था कि अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। बाद में उससे गहनता से पूछताछ की गई तब बताया कि गोली मारने वाला साैरभ चाैधरी है। उसके खिलाफ थाना न्यू आगरा में 10 और कमला नगर में 1 प्राथमिकी दर्ज है। उसका अपने पड़ोसी भूपेंद्र से विवाद है। भूपेंद्र मर्चेंट नेवी में हैं। उसके चाचा को नवंबर 2025 में साैरभ ने पीटा था। उसने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में दबाव बनाने के लिए वह फर्जी प्राथमिकी दर्ज कराना चाहता था। पुलिस यदि पीड़ित से गहनता से पूछताछ नहीं करती तो असली बात सामने नहीं आती। पुलिस ने उसके साथी शिवम, राहुल, यज्ञवीर बघेल और हरिओम को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। साैरभ घर से भाग गया है। उसकी तलाश की जा रही है।
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बरीनी, नेहरा बेगूसराय, बिहार निवासी अमित कुमार जयराम बाग में किराए पर रहते हैं। उनकी फास्ट फूड की दुकान है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 12 सितंबर की रात 9:30 बजे वह दुकान से घर लौट रहे थे। नगला हवेली में केशव मंदिर के पास साैरभ चाैधरी, राहुल बघेल सहित 3 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया। साैरभ ने कहा कि उसका पड़ोसी भूपेंद्र से झगड़ा चल रहा है। मुकदमेबाजी भी है। आरोपी आपस में बात करने लगे कि अमित की हत्या कर देते हैं। इसका आरोप भूपेंद्र पर लगा देंगे।
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बकौल अमित, यह सुनकर वह घबरा गया। विरोध करने पर युवकों ने पकड़ लिया। साैरभ ने तमंचा निकाला और फायर कर दिया। गोली दाएं हाथ में लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास से निकल रहे लोग रुक गए। आरोपी भाग गए। बाद में उसने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश की प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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साैरभ चाैधरी पर दर्ज हैं 11 मामले
डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि घायल युवक दो महिलाओं के साथ थाने आया था। उसने बताया था कि अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। बाद में उससे गहनता से पूछताछ की गई तब बताया कि गोली मारने वाला साैरभ चाैधरी है। उसके खिलाफ थाना न्यू आगरा में 10 और कमला नगर में 1 प्राथमिकी दर्ज है। उसका अपने पड़ोसी भूपेंद्र से विवाद है। भूपेंद्र मर्चेंट नेवी में हैं। उसके चाचा को नवंबर 2025 में साैरभ ने पीटा था। उसने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में दबाव बनाने के लिए वह फर्जी प्राथमिकी दर्ज कराना चाहता था। पुलिस यदि पीड़ित से गहनता से पूछताछ नहीं करती तो असली बात सामने नहीं आती। पुलिस ने उसके साथी शिवम, राहुल, यज्ञवीर बघेल और हरिओम को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। साैरभ घर से भाग गया है। उसकी तलाश की जा रही है।