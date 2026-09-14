VIDEO: देवर ने भाभी से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, प्राथमिकी दर्ज

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आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में देवर पर भाभी के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। संगीन मामले में पीड़िता की तहरीर पर थाना खेरागढ़ में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 33 वर्षीय पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 7 सितंबर उनका पति किसी कार्य से आगरा गया था। उसे घर में अकेली देखकर करीब 26 वर्षीय देवर घर में घुस आया। छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर कुल्हाड़ी से जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ मिलकर पति की हत्या करने का दबाव बना रहा है।

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