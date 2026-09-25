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VIDEO: भाजपा विधायक का पार्थिव शरीर पहुंचा आगरा, अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ी लोगों की भीड़; देवहंस में होगा अंतिम संस्कार

Dhirendra Singh

Updated Fri, 25 Sep 2026 12:37 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 12:37 PM IST







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आगरा के विधानसभा फतेहाबाद के भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है। शुक्रवार सुबह से ही उनके पैतृक गांव नगला देवहंस में अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। गांव में हर ओर शोक का माहौल रहा। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर आगरा पहुंचा, तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ... और पढ़ें

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