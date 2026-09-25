इलाज कराना नहीं आसान: पर्चे के लिए धक्का-मुक्की, घंटों का इंतजार और लंबी कतार; एसएन की देख लें ये तस्वीर

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एटा से मुंह के कैंसर से पीड़ित गुड्डी देवी का एक अगस्त को ऑपरेशन हुआ था। शनिवार को वह टांके कटवाने आईं तो डॉक्टर न होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया गया। इसके बाद मंगलवार को भीड़ के कारण बिना दिखाए ही वापस लौटना पड़ा। लगातार चक्कर काटने के बाद पांचवें दिन उन्हें इलाज मिल सका। रामबाग निवासी 65 वर्षीय गिरिजा देवी गले के फोड़े से पीड़ित हैं।बेटा जगदीश उन्हें तीन दिन से अस्पताल ला रहा है लेकिन जांच और रिपोर्ट के नाम पर उन्हें विगत शनिवार से बृहस्पतिवार तक लगातार टहलाया गया। तीमारदारों ने मांग की है कि इमरजेंसी और अति-गंभीर रोगियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर अलग काउंटर व त्वरित इलाज की व्यवस्था की जाए।एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि ओपीडी में छह नए काउंटर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक काउंटर गंभीर मरीजों के लिए आरक्षित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गंभीर रोगियों को ओपीडी की बजाय सीधे इमरजेंसी में जाना चाहिए।