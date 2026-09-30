VIDEO: सेवा संकल्प अभियान के शिविर में सजी आकर्षक रंगोलियां

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सेवा संकल्प अभियान के तहत शिविर में बनाई आकर्षक रंगोलिया फतेहपुर सीकरी।ब्लॉक परिसर में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित पांच दिवसीय शिविर के शुभारंभ के अवसर पर शिक्षा विभाग ,एनआरएलएम के स्वयं सहायता समूह एवं बाल विकास परियोजना विभाग के द्वारा अलग-अलग आकर्षक रंगोलिया सजाई गई जिनको देखकर हर कोई अचंभित रह गया। रंगोली बाल विकास परियोजना अधिकारी नीता मंगवानी एनआरएलएम के विशाल गुप्ता एवं अन्य के निर्देशन में बनाई गई। इस मौके पर ए डी ओ पंचायत हरनारायण चौधरी ए डी ओ आईएसबी गिरीश अग्रवाल एवं अन्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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