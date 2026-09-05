VIDEO: लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना से करीब 1500 महिलाओं ने किया मुफ्त सफर

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आगरा। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत 30 अगस्त से 2 सितंबर तक लगभग 1500 महिलाओं ने मुफ्त यात्रा की और टिकट किराये के करीब दो लाख रुपये बचाए। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। 30 अगस्त को 92 महिलाओं ने यात्रा की, जिनके किराये की राशि 17,514 रुपये थी। 31 अगस्त को 445 महिलाओं ने सफर किया और 54,306 रुपये का किराया बचा। एक सितंबर को 452 महिलाओं की यात्रा का किराया 61,813 रुपये रहा। दो सितंबर को 477 महिलाओं ने मुफ्त यात्रा की और 60,796 रुपये का किराया बचाया। चार दिनों में सबसे कम 30 अगस्त को 92 और सबसे अधिक दो सितंबर को 477 महिलाओं ने योजना का लाभ लिया। इस तरह चार दिन में कुल 1,466 महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिली और 1.94 लाख रुपये का टिकट किराया नहीं देना पड़ा।

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