{"_id":"6aae436adfd71f262a0271db","slug":"video-agra-water-crisis-man-climbs-metro-bridge-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा में पानी के लिए हंगामा... मेट्रो के पुल पर चढ़ा युवक, कूदने की धमकी; एमजी रोड पर लगा जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा।धाकरान चौराहे पर मेट्रो पुल पर पवन धाकड़ नाम का युवक चढ़ गया है। आत्महत्या की धमकी दे रहा है। मांग है कि दस साल से क्षेत्र में पानी की समस्या है। समर्थन में महिलाये और पुरुष एमजी रोड पर हैं। जाम लग गया है। पचास हजार लोग पानी की समस्या से परेशान है। मेट्रो कार्य के कारण एक पाइप लाइन एक माह से बंद है। लोग हंगामा कर रहे हैं। आरोप है कि एमएलसी विजय शिवहरे और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का क्षेत्र है। उनके यहां पानी है पर आम लोगों को दूर से पानी लाना पड़ रहा है।

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