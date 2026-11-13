{"_id":"6af6be28d9a598d7cf0a5cb8","slug":"video-a-scooters-handlebar-struck-a-woman-sister-in-law-leading-to-a-fierce-exchange-of-bricks-and-stones-between-two-groups-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: स्कूटी का हैंडल भाभी को लगा, फिर दो पक्षों में जमकर चले ईंट-पत्थर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: स्कूटी का हैंडल भाभी को लगा, फिर दो पक्षों में जमकर चले ईंट-पत्थर
आगरा। थाना ताजगंज क्षेत्र के तेलीपाड़ा मोहल्ले में स्कूटी का हैंडल अनमोल की भाभी के हाथ में लगने पर शुरू हुआ मामूली विवाद पथराव और मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया और एक-दूसरे पर जमकर ईंट-पत्थर फेंके। सूचना पर पहुंची पीआरवी और ताजगंज पुलिस ने बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा। मारपीट के बाद एक पक्ष के लोग घर का सामान बाहर फेंकते भी दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों पक्षों के आठ नामजद और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें बसई कलां के अनमोल, शिवम, चौब सिंह और तेलीपाड़ा के फैजान, बंटी, हुसैन, चांद व नसरु शामिल हैं।एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।