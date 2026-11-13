आगरा: बंद मकान में बेड पर मिला मालिक का शव, दो दिन से चल रहा था कूलर; पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 02:03 PM IST
सार
आगरा के लोहामंडी क्षेत्र के खातीपाड़ा में दो दिन से बंद मकान के अंदर मकान मालिक सोमनाथ तिवारी का शव बेड पर मिला। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। प्रथम दृष्टया बीमारी से मौत की आशंका जताई गई है।
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विस्तार
आगरा के लोहामंडी क्षेत्र के खातीपाड़ा में एक बंद मकान के अंदर से मकान मालिक सोमनाथ तिवारी का शव मिला है। पुलिस के अनुसार, बुधवार से मकान के अंदर कूलर चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला था। बृहस्पतिवार की देर रात पड़ोसियों को शक होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद मकान मालिक सोमनाथ तिवारी का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। एसीपी गौरव सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण बीमारी प्रतीत होता है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और घर में किसी अन्य व्यक्ति के आने की पुष्टि नहीं हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद मकान मालिक सोमनाथ तिवारी का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। एसीपी गौरव सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण बीमारी प्रतीत होता है।
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पुलिस मामले की जांच कर रही है और घर में किसी अन्य व्यक्ति के आने की पुष्टि नहीं हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।
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