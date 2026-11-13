Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Scooter Handle Dispute Turns Violent in Agra, Two Groups Clash and Pelt Stones

स्कूटी, भाभी और हो गया बवाल: ताजगंज में जमकर हुआ पथराव, पुलिस ने खदेड़े उपद्रवी; देखें वीडियो

Fri, 13 Nov 2026 01:37 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 01:37 PM IST
सार

आगरा के ताजगंज क्षेत्र के तेलीपाड़ा में स्कूटी का हैंडल लगने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद पथराव और मारपीट में बदल गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के आठ नामजद और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
 

विज्ञापन
Scooter Handle Dispute Turns Violent in Agra, Two Groups Clash and Pelt Stones
पथराव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के तेलीपाड़ा मोहल्ले में स्कूटी के हैंडल से मामूली विवाद शुरू हुआ, जो जल्द ही पथराव और मारपीट में बदल गया। घटना तब हुई जब स्कूटी का हैंडल अनमोल की भाभी के हाथ में लग गया। इस मामूली कहासुनी ने दोनों पक्षों को अपने साथियों को बुलाने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद जमकर ईंट-पत्थर फेंके गए।
विज्ञापन




सूचना मिलते ही पीआरवी और ताजगंज पुलिस मौके पर पहुंची और बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा। मारपीट के बाद एक पक्ष के लोग अपने घर का सामान बाहर फेंकते हुए भी दिखाई दिए। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के आठ नामजद और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नामजद आरोपियों में बसई कलां के अनमोल, शिवम, चौब सिंह और तेलीपाड़ा के फैजान, बंटी, हुसैन, चांद व नसरु शामिल हैं।
विज्ञापन


एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर मामूली विवादों के हिंसक रूप लेने की प्रवृत्ति को उजागर किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed