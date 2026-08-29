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नगर निगम शिमला की मासिक बैठक शनिवार को महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए। एमसी ने सदन में जवाब दिया कि आज तक तीन साल में 22 प्रस्ताव नगर निगम ने सरकार की मंजूरी के लिए भेजे थे। इनमें से एक भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। बैठक में नई समितियों का गठन किया गया। साथ ही पार्किंग, रेस्ट हाउस जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

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