राजनीति: जयराम बोले- लोग इलाज के अभाव में जान गंवा रहे, सुक्खू सरकार केंद्र का पैसा भी नहीं खर्च कर पा रही

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लोग दवाइयों और बेहतर इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि सुक्खू सरकार केंद्र सरकार की ओर से निशुल्क दवा नीति के तहत भेजा गया पैसा भी नहीं खर्च कर पा रही है। सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल में मोदी सरकार की ओर से भेजे गए सैकड़ों करोड़ सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के वापस कर चुकी है। जबकि इसी दवाई के लिए कभी किसी बेटी के सिर से पिता का साया उठ रहा है तो कभी एक बेटा मां के जेवर गिरवी रख रहा है, तो कभी एक मां को अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ रहा है। पैसा होने के बाद भी सुक्खू सरकार उसे खर्च करने के बजाय प्रदेश के लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों कर रही है? मुख्यमंत्री को अपनी मंशा भी साफ करनी चाहिए।

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