वीडियो: पहाड़ों की रानी में सुहावने माैसम के बीच सैलानियों ने की रिज-मालरोड की सैर

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हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई बर्फबारी से जनजातीय क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ गई है। शनिवार को भी लगातार दूसरे दिन केलांग व कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। वहीं ताबो का न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। आज राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में धूप खिली हुई है। शिमला में भी सुबह-शाम ठंड बढ़ गई है। वहीं शिमला के सुहावने माैसम का सैलानी भी खूब आनंद ले रहे हैं।

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