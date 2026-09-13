{"_id":"6aa6777fec32aa49c10cdce2","slug":"video-shimla-zone-2-school-sports-volleyball-final-ghanahatti-kohbag-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला जोन-2 की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज होगा समापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला जोन-2 की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन आज होगा। प्रतियोगिता के अंतिम दिन वॉलीबाल स्पर्धा का फाइनल मुकाबला घनाहट्टी और कोहबाग की टीमों के बीच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले को लेकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। प्रतियोगिता में शिमला जोन-2 के 13 स्कूलों के करीब 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विभिन्न खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिले। स्कूल स्तर पर खेल प्रतिभाओं को मंच देने के साथ-साथ इस आयोजन से खिलाड़ियों में टीम भावना, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित हो रही है। वॉलीबाल स्पर्धा के फाइनल में घनाहट्टी और कोहबाग की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। अब खिताबी मुकाबले में खिलाड़ियों की नजर जीत पर रहेगी। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए खेल प्रेमियों में भी उत्सुकता बनी हुई है। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा। आयोजन से जुड़े शिक्षकों और खेल प्रभारियों ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं।

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