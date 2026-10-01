{"_id":"6abe1aff092d45d2f20dc302","slug":"video-shimla-tomato-price-falls-by-rs-20-per-kg-vegetable-market-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में टमाटर के दाम 20 रुपये प्रति किलो गिरे, अब 40 रुपये में बिक रहा भाव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में सब्जियों की खरीदारी करने वाले लोगों के लिए टमाटर को लेकर थोड़ी राहत की खबर है। लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी में टमाटर के दाम में 20 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। एक सप्ताह पहले तक टमाटर 60 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा था। अब वीरवार को इसके दाम घटकर 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए। यानी महज एक सप्ताह में टमाटर के भाव में 20 रुपये प्रति किलो की कमी आई है। टमाटर के दाम घटने से लोगों को सब्जियों का बजट थोड़ा संभालने में राहत मिल सकती है। हालांकि मंडी में मौजूद दूसरी सब्जियों के दाम देखें तो कई सब्जियां अभी भी जेब पर भारी पड़ रही हैं। लोअर बाजार सब्जी मंडी में पत्ता गोभी और फूलगोभी 40 रुपये प्रति किलो तक बिकीं। वहीं बीन और भिंडी के दाम 60 रुपये प्रति किलो तक रहे। प्याज भी 60 रुपये प्रति किलो तक बिका। सबसे ज्यादा भाव करेला का रहा, जो 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंचा। सब्जियों के इन भावों के बीच सबसे बड़ी राहत टमाटर के दाम में देखने को मिली है। एक सप्ताह पहले जहां ग्राहकों को टमाटर के लिए 60 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे थे, वहीं अब 40 रुपये प्रति किलो तक टमाटर उपलब्ध है। यानी टमाटर खरीदने वाले ग्राहकों को हर किलो पर करीब 20 रुपये की बचत हो रही है। फिलहाल मंडी में सब्जियों के भाव में उतार-चढ़ाव जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में टमाटर समेत दूसरी सब्जियों के दाम किस तरफ जाते हैं, इस पर लोगों की नजर रहेगी।

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