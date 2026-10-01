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हिमाचल का मौसम: चार दिन रहेगा सूखा, पांच अक्तूबर से आएगा बदलाव; छह-सात को कई जगह बारिश के आसार

Thu, 01 Oct 2026 01:48 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 01 Oct 2026 01:48 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर की शुरुआत फिलहाल राहत वाली रहने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 4 अक्तूबर तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। इसके बाद 5 अक्तूबर से मौसम करवट ले सकता है। कुछ जगह हल्की बारिश और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 6 और 7 अक्तूबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान कुछ जगह गरज-चमक और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है।

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4 दिन धूप, फिर बारिश! - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर की शुरुआत फिलहाल साफ और शुष्क मौसम के साथ होने जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान भी मौसम सूखा रहा और कहीं बारिश, बर्फबारी, गरज-चमक या तेज हवाएं दर्ज नहीं हुईं। अब अगले कुछ दिनों के मौसम पर नजर डालें तो 1 से 4 अक्तूबर तक ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है।

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मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, 5 अक्तूबर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दिन प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। इसके बाद 6 और 7 अक्तूबर को मौसम ज्यादा सक्रिय रहने के आसार हैं। इन दोनों दिनों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है।
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1 से 4 अक्तूबर तक धूप और सूखा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार 1, 2, 3 और 4 अक्तूबर को प्रदेश के मैदानी, मध्य पहाड़ी और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। यानी इन दिनों बारिश की ज्यादा उम्मीद नहीं है।
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इसके बाद 5 अक्तूबर को मौसम में हल्का बदलाव शुरू होगा। मैदानी और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में एक-दो जगह हल्की बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। 6 और 7 अक्तूबर को बारिश का दायरा बढ़ सकता है।

6-7 अक्तूबर को गरज-चमक और तेज हवाओं का भी अंदेशा
मौसम चेतावनी के चार्ट में 6 और 7 अक्तूबर को एक-दो स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली चमकने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। हालांकि 1 से 5 अक्तूबर के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

जिलों में कब हो सकती है बारिश?
अगले पांच दिनों के जिलावार पूर्वानुमान में 5 अक्तूबर को बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। बाकी जिलों में उस दिन भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। यानी फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोगों को अक्तूबर की शुरुआत में साफ मौसम का आनंद लेने का मौका मिलेगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में पहाड़ों का मौसम फिर बदल सकता है।

तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी
तापमान की बात करें तो अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। बुलेटिन के अनुसार, गुरुवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिछले दिन सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा।
 

ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 2 से 12 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 11 से 18 डिग्री और निचले पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में 16 से 26 डिग्री के बीच रहा। अधिकतम तापमान ऊंचे पहाड़ों में 19 से 25 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 24 से 32 डिग्री और निचले क्षेत्रों में 29 से 33 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।

अभी कोई बड़ी मौसम चेतावनी नहीं
फिलहाल राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए किसी भी जिले में भारी बारिश या भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी नहीं की है। जिलावार चेतावनी तालिका में 1 से 5 अक्तूबर तक सभी जिलों के लिए 'कोई चेतावनी नहीं' दी गई है। कुल मिलाकर, हिमाचल में अक्तूबर की शुरुआत शांत और सूखी रहने वाली है। 4 अक्तूबर तक मौसम साफ रहने के बाद 5 अक्तूबर से बदलाव शुरू हो सकता है और 6-7 अक्तूबर को बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। खासकर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है।
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