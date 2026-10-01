यात्रीगण ध्यान दें: दौलतपुर-ऊना यात्रियों के लिए दिल्ली का नया विकल्प, आदर्श नगर में रुकेगी हिमाचल एक्सप्रेस
संवाद न्यूज एजेंसी, दौलतपुर चौक (ऊना)। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 01 Oct 2026 02:17 PM IST
सार
दौलतपुर-ऊना क्षेत्र से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों के लिए हिमाचल एक्सप्रेस का आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर नया ठहराव शुरू हो गया है। ट्रेन संख्या 14053 यहां रात 11:12 बजे पहुंचेगी और 11:14 बजे रवाना होगी। इससे आदर्श नगर, आजादपुर, शालीमार बाग, बादली और आसपास के क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को पुरानी दिल्ली स्टेशन से आगे अतिरिक्त सफर करने की जरूरत कम होगी। नया ठहराव फिलहाल पांच महीने तक प्रायोगिक आधार पर रहेगा।
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विस्तार
दौलतपुर-ऊना क्षेत्र से दिल्ली आने-जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल एक्सप्रेस का दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर नया ठहराव शुरू हो गया है। ट्रेन संख्या 14053 का यह नया ठहराव 30 सितंबर से शुरू हुआ है।
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आदर्श नगर स्टेशन पर हिमाचल एक्सप्रेस रात 11:12 बजे पहुंचेगी और दो मिनट बाद 11:14 बजे रवाना होगी। इस नए ठहराव से खासकर दिल्ली के उत्तर और उत्तर-पश्चिमी इलाकों में जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
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पुरानी दिल्ली से आगे जाने की परेशानी होगी कम
दौलतपुर और ऊना क्षेत्र से दिल्ली जाने वाले जिन यात्रियों का काम आदर्श नगर, आजादपुर, शालीमार बाग, बादली और आसपास के क्षेत्रों में है, उनके लिए यह ठहराव काफी उपयोगी हो सकता है। पहले ऐसे यात्रियों को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्थानीय परिवहन का सहारा लेना पड़ता था। अब आदर्श नगर स्टेशन पर उतरने का विकल्प मिलने से आगे का सफर आसान हो सकता है। दिल्ली से हिमाचल लौटने वाले यात्रियों को भी हिमाचल एक्सप्रेस पकड़ने के लिए आदर्श नगर एक अतिरिक्त विकल्प मिल गया है।
दौलतपुर और ऊना क्षेत्र से दिल्ली जाने वाले जिन यात्रियों का काम आदर्श नगर, आजादपुर, शालीमार बाग, बादली और आसपास के क्षेत्रों में है, उनके लिए यह ठहराव काफी उपयोगी हो सकता है। पहले ऐसे यात्रियों को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्थानीय परिवहन का सहारा लेना पड़ता था। अब आदर्श नगर स्टेशन पर उतरने का विकल्प मिलने से आगे का सफर आसान हो सकता है। दिल्ली से हिमाचल लौटने वाले यात्रियों को भी हिमाचल एक्सप्रेस पकड़ने के लिए आदर्श नगर एक अतिरिक्त विकल्प मिल गया है।
पुरानी दिल्ली से दौलतपुर तक ट्रेन का समय
हिमाचल एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 10:50 बजे रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन सब्जी मंडी 11:04 बजे पहुंचेगी और 11:06 बजे रवाना होगी।
हिमाचल एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 10:50 बजे रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन सब्जी मंडी 11:04 बजे पहुंचेगी और 11:06 बजे रवाना होगी।
इसके बाद ट्रेन:
आदर्श नगर: 11:12/11:14 बजे
बादली: 11:18/11:20 बजे
नरेला: 11:30/11:32 बजे
सोनीपत: 11:45/11:47 बजे
गन्नौर: 12:00/12:02 बजे
समालखा: 12:13/12:15 बजे
पानीपत: 12:28/12:30 बजे
करनाल: 12:54/12:56 बजे
कुरुक्षेत्र: 1:19/1:21 बजे
आदर्श नगर: 11:12/11:14 बजे
बादली: 11:18/11:20 बजे
नरेला: 11:30/11:32 बजे
सोनीपत: 11:45/11:47 बजे
गन्नौर: 12:00/12:02 बजे
समालखा: 12:13/12:15 बजे
पानीपत: 12:28/12:30 बजे
करनाल: 12:54/12:56 बजे
कुरुक्षेत्र: 1:19/1:21 बजे
इसके बाद ट्रेन अंबाला कैंट 2:55/3:05 बजे, अंबाला सिटी 3:16/3:18 बजे, राजपुरा 3:33/3:35 बजे और सरहिंद 4:00/4:05 बजे पहुंचेगी। आगे ट्रेन फतेहगढ़ साहिब, बस्सी पठाना, मोरिंडा, कुराली, रूपनगर, कीरतपुर साहिब, आनंदपुर साहिब और नंगल डैम होते हुए हिमाचल पहुंचेगी।
ऊना और दौलतपुर में भी तय समय
हिमाचल एक्सप्रेस ऊना हिमाचल स्टेशन पर सुबह 6:40 बजे पहुंचेगी और 6:45 बजे रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन अंब-अंदौरा 7:07/7:09 बजे पहुंचेगी। वहीं दौलतपुर चौक स्टेशन पर ट्रेन सुबह 7:18 बजे पहुंचेगी और 7:20 बजे रवाना होगी।
हिमाचल एक्सप्रेस ऊना हिमाचल स्टेशन पर सुबह 6:40 बजे पहुंचेगी और 6:45 बजे रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन अंब-अंदौरा 7:07/7:09 बजे पहुंचेगी। वहीं दौलतपुर चौक स्टेशन पर ट्रेन सुबह 7:18 बजे पहुंचेगी और 7:20 बजे रवाना होगी।
पांच महीने तक होगी नए ठहराव की समीक्षा
आदर्श नगर में हिमाचल एक्सप्रेस का नया ठहराव फिलहाल प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। करीब पांच महीने तक रेलवे इस ठहराव को लेकर यात्रियों की संख्या, टिकट बिक्री और अन्य पहलुओं पर नजर रखेगा। इस अवधि के दौरान मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर आगे यह तय किया जाएगा कि आदर्श नगर स्टेशन पर हिमाचल एक्सप्रेस का ठहराव जारी रखा जाए या नहीं।
आदर्श नगर में हिमाचल एक्सप्रेस का नया ठहराव फिलहाल प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। करीब पांच महीने तक रेलवे इस ठहराव को लेकर यात्रियों की संख्या, टिकट बिक्री और अन्य पहलुओं पर नजर रखेगा। इस अवधि के दौरान मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर आगे यह तय किया जाएगा कि आदर्श नगर स्टेशन पर हिमाचल एक्सप्रेस का ठहराव जारी रखा जाए या नहीं।
यात्रियों की संख्या पर रहेगी नजर
अब स्थानीय यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि नए ठहराव का कितना इस्तेमाल होता है। अगर दौलतपुर-ऊना और आदर्श नगर के बीच यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो यह ठहराव क्षेत्र के लिए दिल्ली से रेल कनेक्टिविटी को और सुविधाजनक बनाने में अहम साबित हो सकता है। खासकर काम, कारोबार, पढ़ाई और अन्य जरूरी कार्यों के लिए दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में आने-जाने वाले यात्रियों को इससे सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
अब स्थानीय यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि नए ठहराव का कितना इस्तेमाल होता है। अगर दौलतपुर-ऊना और आदर्श नगर के बीच यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो यह ठहराव क्षेत्र के लिए दिल्ली से रेल कनेक्टिविटी को और सुविधाजनक बनाने में अहम साबित हो सकता है। खासकर काम, कारोबार, पढ़ाई और अन्य जरूरी कार्यों के लिए दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में आने-जाने वाले यात्रियों को इससे सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।