{"_id":"6abe2056f162951322048cb9","slug":"video-shimla-sanjauli-sumptree-mp-suresh-kashyap-nhai-issues-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला के संजौली समिट्री पहुंचे सांसद सुरेश कश्यप, पार्षद ने एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शिमला के संजौली समिट्री पहुंचे सांसद सुरेश कश्यप, पार्षद ने एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
राजधानी शिमला के संजौली स्थित समिट्री क्षेत्र में सांसद सुरेश कश्यप पहुंचे। उनके दौरे के दौरान क्षेत्र की समस्याओं को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्षद विनीत शर्मा ने सांसद के सामने क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दे प्रमुखता से रखे।
पार्षद ने क्षेत्र की समस्याओं से सांसद को अवगत करवाते हुए संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए। खास तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए स्थानीय स्तर पर सामने आ रही परेशानियों को सांसद के समक्ष रखा गया।
पार्षद विनीत शर्मा ने सांसद सुरेश कश्यप को संजौली समिट्री क्षेत्र की मौजूदा समस्याओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को पेश आ रही दिक्कतों और उनसे जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
इस दौरान स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान और संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय की जरूरत पर भी चर्चा हुई।
संजौली समिट्री में हुई इस चर्चा के दौरान एनएचएआई के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। ऐसे में क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को सीधे संबंधित अधिकारियों के सामने भी रखा गया।
एनएचएआई की कार्यप्रणाली को लेकर उठाए गए सवालों के बीच मौके पर अधिकारियों की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय समस्याओं पर अब संबंधित विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर लोगों की नजर रहेगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।