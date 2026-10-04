{"_id":"6ac228a9d83bb3ee4d04ade2","slug":"video-shimla-shoghi-road-traffic-jam-tourist-vehicles-weekend-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला से शोघी तक सड़क वाहनों से पैक, 15 मिनट का सफर तय करने में लग रहा एक घंटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वीकेंड पर राजधानी शिमला घूमने पहुंचे बाहरी राज्यों के पर्यटकों की घर वापसी शुरू होते ही रविवार दोपहर बाद शिमला-शोघी मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ गया। संकट मोचन से लेकर शोघी तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। हालात यह रहे कि जिस दूरी को सामान्य परिस्थितियों में करीब 15 से 20 मिनट में तय किया जा सकता है, उसे पूरा करने में वाहन चालकों को 45 मिनट से एक घंटे तक का समय लग रहा है। रविवार को सबसे अधिक यातायात दबाव शिमला से सोलन की ओर जाने वाले मार्ग पर रहा। वीकेंड खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक अपने वाहनों से वापस लौटे। इसके चलते सड़क पर वाहनों की संख्या अचानक बढ़ गई। टू-लेन सड़क होने के कारण कई स्थानों पर सोलन की ओर जाने वाले वाहनों की दो-दो कतारें लग गईं। इससे यातायात की रफ्तार काफी धीमी हो गई। सोलन की ओर जाने वाले वाहनों की लंबी कतारों का असर दूसरी दिशा के ट्रैफिक पर भी पड़ा। कई जगह सड़क पर दोनों ओर वाहनों की अधिक संख्या होने के कारण शिमला की ओर आने वाले वाहनों को भी सामान्य से 15-20 मिनट अधिक समय लग रहा है। रविवार दोपहर बाद बढ़े ट्रैफिक के कारण संकट मोचन से शोघी के बीच वाहन लगातार धीमी गति से आगे बढ़ते रहे। पर्यटक वाहनों की संख्या बढ़ने से मार्ग पर यातायात व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया। वीकेंड पर शिमला आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने के बाद रविवार को उनकी एक साथ वापसी से यह स्थिति बनी। ऐसे में इस मार्ग से सफर करने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अतिरिक्त समय लेकर निकलना पड़ रहा है।

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