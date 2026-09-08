{"_id":"6aa002df4fee997dc30754b4","slug":"video-shimla-scientist-ajay-sharma-to-deliver-a-lecture-in-the-us-on-the-revision-of-newtons-third-law-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: वैज्ञानिक अजय शर्मा न्यूटन के तीसरे नियम के संशोधन पर अमेरिका में देंगे व्याख्यान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए वैज्ञानिक अजय शर्मा अमेरिका की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी (रोचेस्टर) में न्यूटन के तीसरे नियम के संशोधन और आइंस्टीन के समीकरण E = mc² (ई= एमसी स्क्वायर) पर व्याख्यान देंगे। अजय शर्मा को इसके लिए यूनिवर्सिटी से निमंत्रण मिला है। यह अंतरराष्ट्रीय भाैतिकी सम्मेलन 9 व 10 अक्तूबर को आयोजित किया जाएगा। अजय शर्मा ने कहा कि वे करीब 40 वर्षों से न्यूटन के तीसरे नियम के संशोधन को लेकर शोध कर रहे हैं लेकिन उन्हें सही मायनों में सफलता 40 वर्षों बाद प्राप्त हुई है। उनके शोधपत्र अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। ये शोधपत्र ऑनलाइन उपलब्ध है और इन्हें कोई भी पढ़ सकता है। न्यूटन के तीसरे नियम में संशोधन को लेकर अंतिम मान्यता के लिए कुछ प्रयोगों की आवश्यकता है। उन्होंने सम्मेलन के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी अनुरोध किया है।

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