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शिमला: प्रतिभा सिंह बोले- रोहड़ू में वीरभद्र सिंह को इतनी जल्दी भूल गई कांग्रेस, यह दुर्भाग्यपूर्ण
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के रोहड़ू दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लेकर कांग्रेस के भीतर असंतोष सामने आया। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने जनसभा के पोस्टरों में वीरभद्र सिंह की तस्वीर नहीं होने और मंच से उनका नाम नहीं लिए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह को गुजरे अभी अधिक समय नहीं हुआ है और रोहड़ू में उन्हें इतनी जल्दी भुला दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
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