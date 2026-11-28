{"_id":"6b0aab0cbd6fd90f490da8d1","slug":"video-pensioners-to-lay-siege-to-the-secretariat-warn-of-launching-a-fill-the-jails-jail-bharo-movement-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: पेंशनर्स करेंगे सचिवालय का घेराव, जेल भरो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शिमला: पेंशनर्स करेंगे सचिवालय का घेराव, जेल भरो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि पेंशनर्स की लंबित देनदारियों का जल्द भुगतान नहीं किया गया तो सचिवालय का घेराव किया जाएगा और जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेशभर में पेंशनर्स की मांगों को लेकर जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सुरेश ठाकुर ने कहा कि 19 नवंबर को धर्मशाला के दाड़ी मैदान में प्रदेशभर के पेंशनर्स एकत्रित हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समिति के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए तपोवन विधानसभा बुलाया था, लेकिन प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने पर मुख्यमंत्री बिना बातचीत किए गगल हवाई अड्डे की ओर रवाना हो गए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।