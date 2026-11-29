नेपाल एकमात्र देश, जिसे हिमाचल से रेड गोल्डन सेब का निर्यात होता है

किन्नौर और स्पीति का सेब सीजन सबसे अंत में नवंबर के दूसरे हफ्ते तक चला। सेब की इस कम पैदावार का असर घरेलू कारोबार के साथ-साथ नेपाल को होने वाली आपूर्ति पर भी पड़ा है। नेपाल एकमात्र देश है, जिसे हिमाचल प्रदेश से रेड गोल्डन सेब का निर्यात होता है। शिमला की भट्ठाकुफर फल मंडी, पराला फल मंडी, परवाणू फल मंडी से नेपाल को सेब जाता है। नेपाल के साथ कम हुए सेब कारोबार की दूसरी सबसे बड़ी वजह इस बार नेपाल में 26 अगस्त, 2026 को आई प्राकृतिक आपदा भी जिम्मेदार रही है। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने और भूस्खलन से नेपाल की त्रिशुली और भोटेकाशी नदियों में भीषण बाढ़ आई। इस प्राकृतिक आपदा ने नेपाल को तोड़कर रख दिया। बाढ़ से सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। लोगों की आर्थिकी पर बहुत बुरा असर रहा। नेपाल के सेब कारोबारी हिमाचल प्रदेश में नहीं आ सके। इस कारण भी नेपाल में इस बार हिमाचल प्रदेश के सेब की मांग घट गई। यही कारण रहा कि इस बार पिछले साल के मुकाबले हिमाचल से नेपाल के लिए 48 फीसदी कम सेब गया।