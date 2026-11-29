उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालकनाथ मंदिर शाहतलाई में रविवार को श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। सुबह से ही बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शाहतलाई पहुंचे। खास बात यह रही कि ठंड और लंबा सफर भी श्रद्धालुओं की आस्था के आगे नहीं टिक पाया। पंजाब के होशियारपुर से श्रद्धालुओं का एक जत्था पैदल यात्रा कर बाबा जी के दरबार पहुंचा और शीश नवाया। मंदिर न्यास के अधिकारियों के अनुसार रविवार सुबह से करीब पांच हजार श्रद्धालु बाबा बालकनाथ के दर्शन कर चुके थे।

हर महीने बस यात्रा कर मां चिंतपूर्णी के दरबार पहुंच रहे श्रद्धालु

वहीं मां चिंतपूर्णी के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का एक सुंदर उदाहरण देखने को मिल रहा है। मां चिंतपूर्णी बस यात्रा सेवा संघ के माध्यम से लुधियाना से श्रद्धालु हर महीने बस यात्रा कर माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में माथा टेकने पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि यह धार्मिक यात्रा पिछले दो वर्षों से लगातार जारी है। श्रद्धालु चंद्रकांत और मनप्रीत ने बताया कि रविवार को उनकी बस सेवा को शुरू हुए दो साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि वे हर महीने मां चिंतपूर्णी के दरबार में दर्शन करने आते हैं। इसके साथ ही इस बस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालुओं को देश के अन्य प्रसिद्ध शक्तिपीठों और धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करवाए जाते हैं।उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों से जारी इस धार्मिक यात्रा के साथ लगातार नए-नए श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। मां के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा ही इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रही है।इस बस यात्रा का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाना और लोगों को भक्ति के साथ जोड़ना है। हर महीने होने वाली इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालुओं को मां चिंतपूर्णी के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है।