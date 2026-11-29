हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पिरड़ी स्थित रिवर राफ्टिंग सेंटर में आयोजित दस दिवसीय राष्ट्रीय एडवेंचर कैंप में तीन राज्यों के राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवी साहसिक गतिविधियों के साथ आपदा प्रबंधन और बचाव कार्यों की बारीकियां सीख रहे हैं।

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अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान मनाली और हिमाचल सरकार के युवा सेवा एवं खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के युवा भाग ले रहे हैं। शिविर में स्वयंसेवियों को स्विमिंग, कयाकिंग, कैनोइंग, ट्रैकिंग, थ्रो बैग रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार, सीपीआर और लाइफ सेविंग तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।प्रशिक्षण के दौरान वाटर स्पोर्ट्स के साथ लैंड बेस्ड एडवेंचर गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य युवाओं को बाढ़ और अन्य आपदा संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने तथा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण के बाद ये स्वयंसेवी विभिन्न साहसिक गतिविधियों और आपदा के समय जीवन रक्षा से जुड़े कार्यों में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे।