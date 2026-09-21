{"_id":"6ab0cc55a3f4029e7d0c8864","slug":"video-igmc-nursing-college-shimla-cancer-awareness-rally-students-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: कैंसर जागरूकता रैली में दिखा छात्राओं का जोश, आईजीएमसी नर्सिंग कॉलेज से निकली जागरूकता यात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आईजीएमसी नर्सिंग कॉलेज से कैंसर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। रैली में सैकड़ों छात्राओं, कॉलेज स्टाफ और आयोजकों ने हिस्सा लिया। छात्राओं की बड़ी संख्या में भागीदारी से रैली का माहौल उत्साहपूर्ण नजर आया। रैली का उद्देश्य कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी को लेकर सावधानी बरतने का संदेश देना रहा। स्वास्थ्य से जुड़े इस जागरूकता अभियान में छात्राओं की भागीदारी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। आईजीएमसी नर्सिंग कॉलेज से निकली रैली के दौरान छात्राओं और स्टाफ की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आयोजकों की ओर से लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक रहने और स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने का संदेश दिया गया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति समय रहते जागरूकता बढ़ाना जरूरी माना जाता है। इसी उद्देश्य से आयोजित इस रैली में नर्सिंग छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

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