{"_id":"6ab14aa776446277c90147dc","slug":"zila-parishad-president-assumes-office-several-councilors-did-not-attend-the-event-shimla-news-c-19-sml1002-790138-2026-09-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: जिला परिषद अध्यक्ष ने संभाला कार्यभार, कई पार्षद कार्यक्रम में नहीं हुए शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: जिला परिषद अध्यक्ष ने संभाला कार्यभार, कई पार्षद कार्यक्रम में नहीं हुए शामिल

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

