Shimla News: टुटू स्कूल के विद्यार्थियों ने देखा कचरा प्रबंधन प्लांट
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। पीएम श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टुटू के कक्षा नौवीं के 50 विद्यार्थियों ने तारादेवी स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का शैक्षणिक भ्रमण किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान और पखवाड़े के तहत एसजेवीएन लिमिटेड के सहयोग से आयोजित भ्रमण में विद्यार्थियों ने कचरे के पृथक्करण, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और वैज्ञानिक प्रसंस्करण की प्रक्रिया समझी। संयंत्र के महाप्रबंधक कृष्णा राव ने विद्यार्थियों को प्रसंस्करण की जानकारी दी। इन्हें बताया गया कि प्रसंस्कृत अपशिष्ट का उपयोग अंबुजा फैक्ट्री में ईंधन के रूप में होता है और संयंत्र में इससे आंतरिक विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। प्रधानाचार्य डॉ. रशिमा राणा ने एसजेवीएन का आभार जताया। संवाद
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