{"_id":"6adb3f545d6762521f05506d","slug":"video-himachal-pensioners-pending-dues-protest-dharamshala-winter-session-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिमाचल के पेंशनर्स का सरकार को अल्टीमेटम, दिवाली से पहले देनदारियां नहीं मिलीं तो धर्मशाला में करेंगे आक्रोश रैली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ब्लॉक टूटू की त्रैमासिक बैठक शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 को कोहबाग में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कैलाश वर्मा ने की, जबकि हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में पेंशनर्स की लंबित वित्तीय देनदारियों और उन्हें जारी करने की मांग पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए भूप राम वर्मा ने आरोप लगाया कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2021 तक सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को अभी तक लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और 15 प्रतिशत डीए/डीआर की अदायगी नहीं की गई है। उन्होंने दावा किया कि इस अवधि के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को उनके वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं, जबकि पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स अपनी देनदारियों का इंतजार कर रहे हैं। वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि इस अवधि के दौरान 800 से अधिक पेंशनर्स का निधन हो चुका है। उन्होंने कहा कि लंबित भुगतान के कारण प्रभावित परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूप राम वर्मा के अनुसार, पेंशनर्स की मांगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों और खंडों में जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक पेंशनर्स की सभी लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने आने वाले समय में अभियान को और तेज करने की बात भी कही। बैठक में भूप राम वर्मा ने चेतावनी दी कि यदि दिवाली से पहले पेंशनर्स की सभी लंबित देनदारियां जारी नहीं की गईं, तो आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला के तपोवन में विशाल आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कैलाश वर्मा ने कहा कि आने वाले समय में टूटू ब्लॉक के तहत घणाहट्टी, धामी, जाटिया देवी और पनेश में भी बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि पेंशनर्स को उनके मुद्दों के प्रति जागरूक किया जा सके। बैठक में ओम प्रकाश कौशल, ओपी चौहान, मस्त राम पंवर, गंगा राम शर्मा, बुद्धि राम जस्ता, मोहन ठाकुर और मशोबरा ब्लॉक के अध्यक्ष रतन वर्मा ने भी अपने विचार रखे। बैठक में कुल 57 पेंशनर्स ने भाग लिया। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रेस सचिव लायक राम शर्मा की ओर से जारी प्रेस नोट में दी गई है।

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