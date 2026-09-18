मौसम अपडेट: हिमाचल में ठंड की दस्तक, केलांग में 3.8°C पहुंचा तापमान; कई इलाकों में दो से पांच डिग्री गिरावट

हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में बारिश होने से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग, शिमला की ओर से 18 सितंबर 2026 को जारी सुबह के मौसम बुलेटिन के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जबकि ऊंचाई वाले और आसपास के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई।

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VIDEO | Himachal Pradesh: Snow-clearance work underway on the Bairagarh-Sach Pass-Killar road in Chamba district.



(Source: Third Party)#HimachalPradesh pic.twitter.com/ODVBjKddLA विज्ञापन विज्ञापन — Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026

पिछले 24 घंटों में सुन्नी बज्जी (शिमला) में 33.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो बुलेटिन में दर्ज प्रमुख बारिश में सबसे अधिक है। इसके अलावा कुल्लू के सेओबाग में 19.0 मिलीमीटर, मनाली में 17.0 मिलीमीटर, भुंतर में 14.4 मिलीमीटर, कोठी में 11.6 मिलीमीटर और मंडी के पंडोह में 11.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। रामपुर में भी 10.4 मिलीमीटर बारिश हुई।18 सितंबर सुबह 8:30 बजे तक दर्ज आंकड़ों के मुताबिक शिमला में 3.0, सुंदरनगर में 6.0, भुंतर में 14.4, कल्पा में 1.6, मनाली में 17.0, मंडी में 9.8 और बिलासपुर में 4.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कुफरी में 10.0 मिलीमीटर और सेओबाग में 19.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।बारिश के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश स्टेशनों पर अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान 2 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई। 17 सितंबर को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो केलांग में 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। 17 सितंबर के अधिकतम तापमान के आंकड़ों में शिमला 21.5, सोलन 26.0, मंडी 26.6, बिलासपुर 30.0, नाहन 27.0 और मनाली 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए।