मौसम अपडेट: हिमाचल में ठंड की दस्तक, केलांग में 3.8°C पहुंचा तापमान; कई इलाकों में दो से पांच डिग्री गिरावट
हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। 18 सितंबर को जारी मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में शिमला, कुल्लू, मंडी समेत कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 33.8 मिलीमीटर बारिश सुन्नी बज्जी में दर्ज हुई। मनाली में 17, सेओबाग में 19 और भुंतर में 14.4 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने 18 से 24 सितंबर तक भारी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। इस दौरान अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में बारिश होने से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग, शिमला की ओर से 18 सितंबर 2026 को जारी सुबह के मौसम बुलेटिन के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जबकि ऊंचाई वाले और आसपास के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई।
सुन्नी बज्जी में सबसे ज्यादा बारिश
पिछले 24 घंटों में सुन्नी बज्जी (शिमला) में 33.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो बुलेटिन में दर्ज प्रमुख बारिश में सबसे अधिक है। इसके अलावा कुल्लू के सेओबाग में 19.0 मिलीमीटर, मनाली में 17.0 मिलीमीटर, भुंतर में 14.4 मिलीमीटर, कोठी में 11.6 मिलीमीटर और मंडी के पंडोह में 11.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। रामपुर में भी 10.4 मिलीमीटर बारिश हुई।
VIDEO | Himachal Pradesh: Snow-clearance work underway on the Bairagarh-Sach Pass-Killar road in Chamba district.
(Source: Third Party)#HimachalPradesh pic.twitter.com/ODVBjKddLA
विज्ञापनविज्ञापन— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
18 सितंबर सुबह 8:30 बजे तक दर्ज आंकड़ों के मुताबिक शिमला में 3.0, सुंदरनगर में 6.0, भुंतर में 14.4, कल्पा में 1.6, मनाली में 17.0, मंडी में 9.8 और बिलासपुर में 4.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कुफरी में 10.0 मिलीमीटर और सेओबाग में 19.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।
तापमान में भी गिरावट
बारिश के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश स्टेशनों पर अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान 2 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई। 17 सितंबर को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो केलांग में 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। 17 सितंबर के अधिकतम तापमान के आंकड़ों में शिमला 21.5, सोलन 26.0, मंडी 26.6, बिलासपुर 30.0, नाहन 27.0 और मनाली 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए।
मौसम विभाग के 18 सितंबर के पूर्वानुमान के अनुसार 18 से 24 सितंबर तक भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि इस अवधि में अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी। बुलेटिन में 18 सितंबर समेत आगामी दिनों के लिए अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना दर्शाई गई है। मौसम विभाग ने 17 और 18 सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। बुलेटिन में 17 और 18 सितंबर के लिए इस संबंध में विशेष उल्लेख किया गया है।
कांगड़ा और शिमला में गरज-चमक
पिछले 24 घंटों के दौरान कांगड़ा और शिमला में गरज-चमक दर्ज की गई। वहीं ताबो में अधिकतम 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं दर्ज हुईं। बुलेटिन के अनुसार इस अवधि में बर्फबारी, कोहरा और ओलावृष्टि दर्ज नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून ट्रफ और पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं। पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में बना हुआ है। फिलहाल अगले सात दिनों में भारी बारिश की चेतावनी नहीं होने से बड़ी राहत है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बारिश और गरज-चमक की स्थिति को देखते हुए लोगों को मौसम पर नजर बनाए रखने की जरूरत है।