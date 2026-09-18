फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal weather rain forecast 18 september 2026 heavy rain alert

मौसम अपडेट: हिमाचल में ठंड की दस्तक, केलांग में 3.8°C पहुंचा तापमान; कई इलाकों में दो से पांच डिग्री गिरावट

Fri, 18 Sep 2026 11:53 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 18 Sep 2026 11:53 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। 18 सितंबर को जारी मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में शिमला, कुल्लू, मंडी समेत कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 33.8 मिलीमीटर बारिश सुन्नी बज्जी में दर्ज हुई। मनाली में 17, सेओबाग में 19 और भुंतर में 14.4 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने 18 से 24 सितंबर तक भारी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। इस दौरान अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी।

विज्ञापन
himachal weather rain forecast 18 september 2026 heavy rain alert
लाहौल के कोकसर के साथ सटी पहाड़ी पर हुई ताजा बर्फबारी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में बारिश होने से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग, शिमला की ओर से 18 सितंबर 2026 को जारी सुबह के मौसम बुलेटिन के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जबकि ऊंचाई वाले और आसपास के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई।

विज्ञापन




सुन्नी बज्जी में सबसे ज्यादा बारिश
पिछले 24 घंटों में सुन्नी बज्जी (शिमला) में 33.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो बुलेटिन में दर्ज प्रमुख बारिश में सबसे अधिक है। इसके अलावा कुल्लू के सेओबाग में 19.0 मिलीमीटर, मनाली में 17.0 मिलीमीटर, भुंतर में 14.4 मिलीमीटर, कोठी में 11.6 मिलीमीटर और मंडी के पंडोह में 11.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। रामपुर में भी 10.4 मिलीमीटर बारिश हुई।
विज्ञापन

 


18 सितंबर सुबह 8:30 बजे तक दर्ज आंकड़ों के मुताबिक शिमला में 3.0, सुंदरनगर में 6.0, भुंतर में 14.4, कल्पा में 1.6, मनाली में 17.0, मंडी में 9.8 और बिलासपुर में 4.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कुफरी में 10.0 मिलीमीटर और सेओबाग में 19.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।

तापमान में भी गिरावट
बारिश के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश स्टेशनों पर अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान 2 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई। 17 सितंबर को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो केलांग में 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। 17 सितंबर के अधिकतम तापमान के आंकड़ों में शिमला 21.5, सोलन 26.0, मंडी 26.6, बिलासपुर 30.0, नाहन 27.0 और मनाली 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए।

अगले सात दिन भारी बारिश की चेतावनी नहीं
मौसम विभाग के 18 सितंबर के पूर्वानुमान के अनुसार 18 से 24 सितंबर तक भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि इस अवधि में अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी। बुलेटिन में 18 सितंबर समेत आगामी दिनों के लिए अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना दर्शाई गई है। मौसम विभाग ने 17 और 18 सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। बुलेटिन में 17 और 18 सितंबर के लिए इस संबंध में विशेष उल्लेख किया गया है।



कांगड़ा और शिमला में गरज-चमक
पिछले 24 घंटों के दौरान कांगड़ा और शिमला में गरज-चमक दर्ज की गई। वहीं ताबो में अधिकतम 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं दर्ज हुईं। बुलेटिन के अनुसार इस अवधि में बर्फबारी, कोहरा और ओलावृष्टि दर्ज नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून ट्रफ और पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं। पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में बना हुआ है। फिलहाल अगले सात दिनों में भारी बारिश की चेतावनी नहीं होने से बड़ी राहत है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बारिश और गरज-चमक की स्थिति को देखते हुए लोगों को मौसम पर नजर बनाए रखने की जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed