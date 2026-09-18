फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   jwalamukhi temple devotee dies tanda hospital self immolation

हिमाचल: ज्वालामुखी मंदिर में खुद को आग लगाने वाले श्रद्धालु की टांडा में मौत, 60 फीसदी झुलस गया था

Fri, 18 Sep 2026 11:28 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, ज्वालामुखी (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, ज्वालामुखी (कांगड़ा)। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 18 Sep 2026 11:28 AM IST
सार

कांगड़ा के प्रसिद्ध श्री ज्वालामुखी मंदिर में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले राजस्थान के श्रद्धालु की शुक्रवार को टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मौत हो गई। श्रद्धालु ने वीरवार शाम करीब 7:30 बजे गर्भगृह के बाहर पीपल के पास कथित तौर पर खुद को आग लगा ली थी। आग में वह करीब 60 फीसदी झुलस गया था। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
jwalamukhi temple devotee dies tanda hospital self immolation
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में वीरवार शाम खुद को आग लगाने वाले राजस्थान के श्रद्धालु की शुक्रवार को टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मौत हो गई। श्रद्धालु ने मंदिर परिसर में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। आग की चपेट में आने से वह करीब 60 फीसदी तक झुलस गया था।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार वीरवार शाम करीब 7:30 बजे ज्वालामुखी मंदिर के गर्भगृह के बाहर पीपल के पास यह घटना हुई। श्रद्धालु ने कथित तौर पर खुद पर पेट्रोल छिड़का और फिर आग लगा ली। अचानक हुई इस घटना से मंदिर परिसर में अफरातफरी मच गई।
विज्ञापन


घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर प्रशासन और सुरक्षा कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। श्रद्धालु को बचाने के बाद उसे एंबुलेंस की मदद से तत्काल उपचार के लिए ज्वालामुखी अस्पताल पहुंचाया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

गंभीर हालत में टांडा किया गया था रेफर
ज्वालामुखी अस्पताल में श्रद्धालु को प्राथमिक उपचार दिया गया। करीब 60 फीसदी झुलसने के कारण उसकी हालत गंभीर थी। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया था। इसके बाद एंबुलेंस के माध्यम से उसे टांडा पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा था। लेकिन गंभीर रूप से झुलसे श्रद्धालु की शुक्रवार को उपचार के दौरान मौत हो गई।

खुद को आग लगाने की वजह तलाश रही पुलिस
डीएसपी ज्वालामुखी संजय शर्मा ने श्रद्धालु की टांडा अस्पताल में मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि श्रद्धालु ने मंदिर परिसर में खुद को आग लगाने जैसा कदम क्यों उठाया। घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस श्रद्धालु की पृष्ठभूमि और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है। मंदिर परिसर में हुई इस घटना के बाद प्रशासन की ओर से तत्काल बचाव कार्य किया गया था। हालांकि गंभीर रूप से झुलसे श्रद्धालु को बचाया नहीं जा सका।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed