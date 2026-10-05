शिमला: एशियन गेम्स स्वर्ण विजेता खिलाड़ियों ने सीएम सुक्खू से की मुलाकात, इनामी राशि एक करोड़ करने की मांग

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एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की हिमाचली खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं। टीम की कप्तान पुष्पा राणा सहित प्रदेश की अन्य स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों ने सरकार की ओर से घोषित इनामी राशि को बढ़ाने और नौकरी देने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी। खिलाड़ियों की प्रमुख मांग सरकार द्वारा घोषित 33 लाख रुपये की इनामी राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने की रही। इसके अलावा खिलाड़ियों ने डीएसपी रैंक की नौकरी देने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा ने कहा कि इनामी राशि बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करना उनकी प्रमुख मांग है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया और उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया।एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम की स्वर्णिम जीत में हिमाचल की खिलाड़ियों की अहम भूमिका रही। पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर ने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वर्ण पदक जीतने के बाद इन खिलाड़ियों ने देश के साथ-साथ हिमाचल का नाम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। खिलाड़ियों ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से मिलने वाला सहयोग उन्हें भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। पुष्पा राणा ने इस मौके पर युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने युवाओं को खेलों से जुड़ने का संदेश देते हुए कहा कि खेल बेहतर भविष्य बनाने का रास्ता हैं। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ऐसे में युवाओं को अपनी ऊर्जा खेल और सकारात्मक गतिविधियों में लगानी चाहिए। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों ने कहा कि सरकार का सहयोग खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। पुरस्कार राशि और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं मिलने से खिलाड़ियों को भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। अब खिलाड़ियों की ओर से रखी गई एक करोड़ रुपये की इनामी राशि और डीएसपी रैंक की नौकरी की मांग पर सरकार की ओर से आगे क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर नजर रहेगी।

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