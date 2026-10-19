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उदयपुर पहुंचीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी: बाल सुधार गृह का किया निरीक्षण; राहुल गांधी पर साधा निशाना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर
Published by: उदयपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 10:23 AM IST
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राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी सोमवार को उदयपुर दौरे पर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने बाल सुधार गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों को गलत बताया। आगामी पंचायत और जिला परिषद चुनावों को लेकर भी दिया कुमारी ने भाजपा की जीत का भरोसा जताया।
बाल सुधार गृह पहुंचीं उपमुख्यमंत्री, व्यवस्थाओं का लिया जायजा
उदयपुर दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाल सुधार गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि, निरीक्षण के दौरान सामने आई किसी विशिष्ट कमी या दिए गए निर्देशों के विस्तृत ब्योरे की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
राहुल गांधी के आरोपों पर दिया कुमारी का पलटवार
मीडिया से बातचीत में दिया कुमारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही राहुल गांधी आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति करने लगते हैं। उनके मुताबिक, कई चुनावों में जनता ने कांग्रेस को हार का सामना कराया है। उन्होंने राहुल गांधी को अपनी जिम्मेदारी समझने और चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लगाने से बचने की बात कही।
वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा
मुख्य चुनाव आयुक्त के विरोध और वोट चोरी के मुद्दे पर भी उपमुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विरोध को जनाधार से रहित बताते हुए कहा कि बिना किसी ठोस मुद्दे के माहौल बनाकर विरोध करना जनता को गुमराह करने जैसा है। दिया कुमारी ने राहुल गांधी पर चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उठाने का आरोप लगाया और जिम्मेदारी के साथ राजनीति करने की बात कही।
उदयपुर की खूबसूरती और पर्यटन विकास पर जोर
उदयपुर के पर्यटन विकास को लेकर दिया कुमारी ने कहा कि यह शहर देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। ऐसे में इसकी खूबसूरती और पहचान को बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ शहर की सुंदरता और व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
पंचायत चुनाव में भाजपा की भारी जीत का दावा
राजस्थान में आगामी पंचायत और जिला परिषद चुनावों को लेकर उपमुख्यमंत्री ने भाजपा की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में विकास को नई दिशा मिली है। सरकार के विकास कार्यों के आधार पर भाजपा पंचायत और जिला परिषद चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी।
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