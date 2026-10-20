राजस्थान: रिश्वतखोर एएसआई को तीन साल का कठोर कारावास, 10 हजार जुर्माना भी

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भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने श्याम नगर थाने के तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) लक्ष्मीनारायण मीणा को रिश्वत मांगने के मामले में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।