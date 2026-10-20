जयपुर: विभागीय जांच किए बिना सहायक अभियंता से वसूली पर उच्च न्यायालय की रोक

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न्यायाधीश अनूप कुमार की एकलपीठ ने बांदीकुई पंचायत समिति के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता इंद्राज की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने ग्राम पंचायत बालाहेड़ा में हुए विकास एवं निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए उनसे राशि वसूलने के निर्देश दिए थे। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत में दलील दी कि राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1958 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई। याचिका में कहा गया कि विभागीय जांच किए बिना वित्तीय जिम्मेदारी तय करना नियमों के अनुरूप नहीं है।याचिका के अनुसार, करीब 10 साल बाद अचानक तत्कालीन सरपंच, पंचायत सचिव और कर्मचारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर दी गई, जबकि याचिकाकर्ता का दावा है कि निर्माण कार्यों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी।अदालत ने माना कि किसी लोक सेवक पर वित्तीय देयता निर्धारित करने से पहले संबंधित सेवा नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। इसी आधार पर एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से की जा रही वसूली की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी।हाईकोर्ट ने मामले में पंचायती राज विभाग के सचिव, दौसा के जिला प्रमुख और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जवाब मांगा है। मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित अधिकारियों के जवाब और अदालत में होने वाली सुनवाई के आधार पर तय होगी।