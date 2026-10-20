अजमेर: स्टेशन मास्टर के 1,200 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द, अजमेर आरआरबी को जिम्मेदारी

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भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर (आरआरबी) इसी महीने 1,200 से अधिक स्टेशन मास्टर पदों के लिए आधिकारिक भर्ती विज्ञापन जारी करने जा रहा है। इस परीक्षा के आयोजन की कमान पहली बार अजमेर भर्ती बोर्ड को सौंपी गई है। इस अखिल भारतीय परीक्षा में देशभर से 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।