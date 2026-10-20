जयपुर: राजस्थान पुलिस के 52 निरीक्षकों को मिला पदोन्नति का तोहफा, बने आरपीएस

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राजस्थान पुलिस में अधिकारियों के कल्याण और प्रगति की दिशा में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के प्रयासों से यह पदोन्नति प्रक्रिया संपन्न हुई है। इस संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक लगभग एक महीने पहले 18 सितंबर को आयोजित की गई थी। उस बैठक में जिन पुलिस निरीक्षकों की पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई थी, उनके प्रस्ताव को अब आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। पदोन्नति पाने वाले 52 अधिकारियों में सामाजिक विविधता का भी ध्यान रखा गया है। कुल पदोन्नत अफसरों में चार अधिकारी अनुसूचित जाति वर्ग से हैं और चार अधिकारी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। वहीं शेष 44 पुलिस अफसर सामान्य वर्ग से संबंधित हैं।पदोन्नति पाने वाले पुलिस निरीक्षकों की सूची में चम्पाराम, रामनिवास मीणा, बृजेश कुमार मीणा, रामखिलाड़ी मीणा, धर्मवीर सिंह मीणा, बृजेश कुमार निगम, भंवर लाल वैष्णव, शब्बीर खान, श्याम सिंह चारण तथा मनोज कुमार सोनी के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही रमेश खिड़िया, संजय चौहान, राकेश कुमार खटीक, राज कुमार सामरिया, कर्ण सिंह राठौड़, देवेश भारद्वाज, रणजीत सिंह, अनिल कुमार मूंड, लाखन सिंह खटाना, चैनाराम बेड़ा, राधारमन गुप्ता, गंगाराम, चक्रवर्ती सिंह, दर्शन सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह और अनिल कुमार बिश्नोई को भी आरपीएस कैडर की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है।पदोन्नति की इस सूची में महेश श्रीमाली, रविंद्र चारण, सुधीर कुमार उपाध्याय, संजय गोदारा, जोगेंद्र सिंह चौधरी, भंवर सिंह, धीरज वर्मा, अनिल कुमार जैमनी, कृष्ण कुमार, घनश्याम सिंह देवड़ा, महावीर सिंह, कमलेश कुमार वर्मा, सुभाष चंद्र, करण सिंह और सज्जन सिंह कविया भी शामिल हैं। इनके अलावा वीरेंद्र सिंह, महेंद्र दत्त शर्मा, नवीन खंडेलवाल, गजेंद्र सिंह राठौड़, सुमेर सिंह गुर्जर, प्रमेंद्र कुमार रावत, मांगीलाल डांगी, हरिपाल सिंह, अभिषेक पारीक, विजय कुमार राय और सत्येंद्र कुमार को भी राजस्थान पुलिस सेवा में पदोन्नति का लाभ दिया गया है।