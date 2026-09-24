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Rajasthan Weather: Heat makes a comeback amidst the monsoon's withdrawal; mercury crosses 42.9°C in Jaisalmer.
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Rajasthan Weather: मानसून की विदाई के बीच गर्मी का पलटवार, जैसलमेर में पारा 42.9° पार
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