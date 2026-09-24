नितिन नवीन आज जयपुर से करेंगे पंचायत चुनाव अभियान का आगाज: दादिया से 90 प्रचार रथ होंगे रवाना

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बाद अब भाजपा ने पंचायतीराज चुनाव की तैयारियों पर फोकस बढ़ा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शुक्रवार को जयपुर के दादिया से पंचायत चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। दादिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित सम्मेलन को वे संबोधित करेंगे और 90 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

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दादिया में होने वाले सम्मेलन में निकाय चुनाव में भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों और प्रत्याशियों के साथ जिला व मंडल स्तर के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी ने इस कार्यक्रम के जरिए निकाय चुनाव के बाद संगठन को पंचायत स्तर तक सक्रिय करने की तैयारी की है।

पंचायतों तक पहुंचेंगे प्रचार रथ

नितिन नवीन जिन 90 प्रचार रथों को रवाना करेंगे, वे प्रदेश की पंचायतों तक जाएंगे। इनके जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा। भाजपा की ओर से इसे आगामी पंचायतीराज चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

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युवाओं से भी संवाद करेंगे नितिन नवीन

दादिया कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरला ऑडिटोरियम में युवाओं से संवाद करेंगे। यहां वे युवाओं के साथ बातचीत करेंगे और संगठन से जुड़ी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर चर्चा करेंगे।

नितिन नवीन का पांच महीने के भीतर यह दूसरा राजस्थान दौरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वे 27 अप्रैल को टोंक और जयपुर आए थे। इस बार उनका दौरा नगर निकाय चुनाव के बाद और आगामी पंचायतीराज चुनाव की तैयारियों के बीच हो रहा है।

प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की भी तैयारी

दो दिवसीय दौरे के दौरान नितिन नवीन प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। इसमें हालिया निकाय चुनाव के परिणामों और आगामी पंचायतीराज चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन की गतिविधियों पर चर्चा होने की संभावना है।

भाजपा ने दादिया सम्मेलन और नितिन नवीन के अन्य कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। पार्टी का फोकस अब निकाय चुनाव के बाद संगठन की सक्रियता को पंचायत स्तर तक ले जाने पर है।