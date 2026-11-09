कोटा: दिवाली रात आतिशबाजी से 28 से अधिक जगहों पर लगी आग, लाखों का नुकसान

कोटा। दिवाली के त्योहार पर राजस्थान के कोटा शहर में आतिशबाजी से कई लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। बीती रात शहर के अलग-अलग इलाकों में आग लगने की 28 से अधिक घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं के कारण पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल रहा।

दमकल विभाग की गाड़ियों को पूरी रात एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ लगानी पड़ी। जानकारी के अनुसार, दिवाली पर की गई आतिशबाजी के दौरान पटाखों की चिंगारी से आग लगी। कहीं मकानों में आग लगी तो कहीं दुकानों और वाहनों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने कई स्थानों पर विकराल रूप ले लिया। आगजनी की इन घटनाओं में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। उन्होंने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रातभर सड़कों पर दौड़ती रहीं। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। उन्होंने आग को आसपास की संपत्तियों तक फैलने से रोका।

सुरक्षा पर सवाल

दिवाली की रात हुई इन घटनाओं ने आतिशबाजी के दौरान बरती गई लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं। सुरक्षा इंतजामों की कमी भी इन घटनाओं का एक कारण मानी जा रही है। गनीमत यह रही कि प्रशासन और दमकल विभाग की मुस्तैदी से आग पर समय रहते काबू पाने के प्रयास किए गए। यह एक बड़ी राहत की बात रही।

नुकसान का आकलन

फिलहाल शहर में 28 से अधिक स्थानों पर आग लगने की पुष्टि हुई है। इन घटनाओं से हुए वास्तविक नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है। आगे की जांच जारी है।