कोटा: ईसीजी टेक्नीशियन की आत्महत्या मामले में तीन अधिकारियों पर एफआईआर, प्रशासनिक पदों से भी हटाए गए

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सतीश कुमार ने आत्महत्या से पूर्व लिखे सुसाइड नोट में अस्पताल के अधिकारियों पर गंभीर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि अधिकारी उनसे लगातार 13 दिनों तक जबरन ड्यूटी करवा रहे थे। जब उन्होंने लगातार काम करने का विरोध जताया, तो अधिकारियों ने उनकी नौकरी खराब करने की धमकी दी। सतीश ने अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने राहत देने के बजाय नौकरी करने अथवा काम छोड़ने की बात कही। सतीश ने सुसाइड नोट में पत्नी पूजा से माफी मांगते हुए बच्चों की देखरेख करने की बात कही और तीनों दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग उठाई।रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट और सुसाइड नोट में दर्ज तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मामले में जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक मोहनलाल बैरवा और नवीन शर्मा को नामजद किया है। शुक्रवार देर रात तक मुकदमा दर्ज न होने के कारण परिजनों ने शव के पोस्टमार्टम से मना कर दिया था। तब पुलिस ने तीनों के विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत किया, तब शनिवार को मेडिकल बोर्ड की देखरेख में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई।कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन ने तीनों अधिकारियों को उनके प्रशासनिक दायित्वों से हटा दिया। अस्पताल अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा तथा नर्सिंग अधीक्षक नवीन शर्मा और मोहनलाल बैरवा से उनके पद वापस ले लिए। डॉ. अमित जोशी को जेके लोन अस्पताल का नया अधीक्षक नियुक्त किया है। नर्सिंग अधीक्षक का प्रभार बद्री मीणा और बिरधीलाल मीणा को सौंपा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।