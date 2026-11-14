कोटा: ईसीजी टेक्नीशियन की आत्महत्या मामले में तीन अधिकारियों पर एफआईआर, प्रशासनिक पदों से भी हटाए गए
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 14 Nov 2026 02:23 PM IST
सार
कोटा के जेके लोन अस्पताल में ईसीजी टेक्नीशियन सतीश कुमार की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सुसाइड नोट में मृतक ने लगातार 13 दिन ड्यूटी कराने और नौकरी खराब करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तीनों अधिकारियों को उनके प्रशासनिक पदों से भी हटा दिया है।
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विस्तार
जेके लोन अस्पताल में कार्यरत ईसीजी टेक्नीशियन सतीश कुमार की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने अस्पताल के तीन वरिष्ठ अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद शनिवार को मेडिकल बोर्ड ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया। इससे पूर्व, शुक्रवार को परिजनों ने तीनों नामजद अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने और निष्पक्ष जांच का आश्वासन देने के बाद ही स्वजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए।
सुसाइड नोट में मानसिक प्रताड़ना का खुलासा
सतीश कुमार ने आत्महत्या से पूर्व लिखे सुसाइड नोट में अस्पताल के अधिकारियों पर गंभीर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि अधिकारी उनसे लगातार 13 दिनों तक जबरन ड्यूटी करवा रहे थे। जब उन्होंने लगातार काम करने का विरोध जताया, तो अधिकारियों ने उनकी नौकरी खराब करने की धमकी दी। सतीश ने अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने राहत देने के बजाय नौकरी करने अथवा काम छोड़ने की बात कही। सतीश ने सुसाइड नोट में पत्नी पूजा से माफी मांगते हुए बच्चों की देखरेख करने की बात कही और तीनों दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग उठाई।
पुलिस ने अधिकारियों पर किया मामला दर्ज
रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट और सुसाइड नोट में दर्ज तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मामले में जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक मोहनलाल बैरवा और नवीन शर्मा को नामजद किया है। शुक्रवार देर रात तक मुकदमा दर्ज न होने के कारण परिजनों ने शव के पोस्टमार्टम से मना कर दिया था। तब पुलिस ने तीनों के विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत किया, तब शनिवार को मेडिकल बोर्ड की देखरेख में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई।
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मेडिकल कॉलेज ने प्रशासनिक पदों से हटाया
कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन ने तीनों अधिकारियों को उनके प्रशासनिक दायित्वों से हटा दिया। अस्पताल अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा तथा नर्सिंग अधीक्षक नवीन शर्मा और मोहनलाल बैरवा से उनके पद वापस ले लिए। डॉ. अमित जोशी को जेके लोन अस्पताल का नया अधीक्षक नियुक्त किया है। नर्सिंग अधीक्षक का प्रभार बद्री मीणा और बिरधीलाल मीणा को सौंपा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
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सुसाइड नोट में मानसिक प्रताड़ना का खुलासा
सतीश कुमार ने आत्महत्या से पूर्व लिखे सुसाइड नोट में अस्पताल के अधिकारियों पर गंभीर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि अधिकारी उनसे लगातार 13 दिनों तक जबरन ड्यूटी करवा रहे थे। जब उन्होंने लगातार काम करने का विरोध जताया, तो अधिकारियों ने उनकी नौकरी खराब करने की धमकी दी। सतीश ने अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने राहत देने के बजाय नौकरी करने अथवा काम छोड़ने की बात कही। सतीश ने सुसाइड नोट में पत्नी पूजा से माफी मांगते हुए बच्चों की देखरेख करने की बात कही और तीनों दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग उठाई।
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पुलिस ने अधिकारियों पर किया मामला दर्ज
रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट और सुसाइड नोट में दर्ज तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मामले में जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक मोहनलाल बैरवा और नवीन शर्मा को नामजद किया है। शुक्रवार देर रात तक मुकदमा दर्ज न होने के कारण परिजनों ने शव के पोस्टमार्टम से मना कर दिया था। तब पुलिस ने तीनों के विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत किया, तब शनिवार को मेडिकल बोर्ड की देखरेख में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई।
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मेडिकल कॉलेज ने प्रशासनिक पदों से हटाया
कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन ने तीनों अधिकारियों को उनके प्रशासनिक दायित्वों से हटा दिया। अस्पताल अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा तथा नर्सिंग अधीक्षक नवीन शर्मा और मोहनलाल बैरवा से उनके पद वापस ले लिए। डॉ. अमित जोशी को जेके लोन अस्पताल का नया अधीक्षक नियुक्त किया है। नर्सिंग अधीक्षक का प्रभार बद्री मीणा और बिरधीलाल मीणा को सौंपा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।