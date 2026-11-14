राजस्थान: कोटा में सर्राफा कारोबारी की हत्या का आरोपी साला गिरफ्तार, कटार बरामद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 14 Nov 2026 11:12 AM IST
सार
कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र स्थित भारत विकास परिषद अस्पताल में सर्राफा कारोबारी मौलिक जैन की हत्या के मामले में पुलिस ने उनके साले कपिल जैन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कटार भी बरामद की गई है।
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विस्तार
दादाबाड़ी थाना क्षेत्र स्थित भारत विकास परिषद अस्पताल में सर्राफा कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी साले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई कटार भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और उससे पूछताछ जारी है।
अस्पताल के प्रतीक्षालय में हमला
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 12 नवंबर को सर्राफा कारोबारी मौलिक जैन अपनी पत्नी रुचिका जैन के साथ अपनी सास से मिलने अस्पताल गए थे। इस दौरान दोनों आईसीयू के सामने बने प्रतीक्षालय में बैठे हुए थे। सुबह करीब 10 बजे रुचिका का भाई कपिल जैन अचानक वहां पहुंचा और उसने मौलिक जैन के सीने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में मौलिक जैन गंभीर रूप से घायल हो गए।
इलाज के दौरान किया मृत घोषित
गंभीर रूप से घायल मौलिक जैन को तत्काल भारत विकास परिषद अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ले जाया गया। वहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कोटा हार्ट अस्पताल रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी रुचिका जैन ने दादाबाड़ी थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच आरंभ की।
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पुलिस टीम ने आरोपी कपिल जैन को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त कटार भी जब्त कर ली है। पुलिस अब हत्या के पीछे छिपे कारणों, आपसी विवाद तथा अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है।
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अस्पताल के प्रतीक्षालय में हमला
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 12 नवंबर को सर्राफा कारोबारी मौलिक जैन अपनी पत्नी रुचिका जैन के साथ अपनी सास से मिलने अस्पताल गए थे। इस दौरान दोनों आईसीयू के सामने बने प्रतीक्षालय में बैठे हुए थे। सुबह करीब 10 बजे रुचिका का भाई कपिल जैन अचानक वहां पहुंचा और उसने मौलिक जैन के सीने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में मौलिक जैन गंभीर रूप से घायल हो गए।
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इलाज के दौरान किया मृत घोषित
गंभीर रूप से घायल मौलिक जैन को तत्काल भारत विकास परिषद अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ले जाया गया। वहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कोटा हार्ट अस्पताल रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी रुचिका जैन ने दादाबाड़ी थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच आरंभ की।
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पुलिस टीम ने आरोपी कपिल जैन को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त कटार भी जब्त कर ली है। पुलिस अब हत्या के पीछे छिपे कारणों, आपसी विवाद तथा अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है।