कोटा: जेके लोन अस्पताल के ईसीजी टेक्नीशियन ने की खुदकुशी, अधिकारियों पर आरोप

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सतीश कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि अस्पताल प्रशासन द्वारा उनसे लगातार 13 दिनों तक जबरन ड्यूटी करवाई जा रही थी। सतीश के अनुसार, जब उन्होंने लगातार ड्यूटी लगाने का विरोध किया तो उन्हें नौकरी खराब करने की धमकी दी गई। उन्होंने अपने पत्र में नर्सिंग अधीक्षक मोहनलाल बेरवा और नवीन शर्मा पर प्रताड़ित करने का सीधा आरोप लगाया है।सुसाइड नोट के मुताबिक, सतीश ने इस प्रताड़ना के संबंध में अस्पताल अधीक्षक निर्मला शर्मा से भी शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली और शिकायत करने पर उन्हें नौकरी छोड़ने या चुपचाप ड्यूटी करने की बात कही गई। सतीश ने सुसाइड नोट में इन तीनों जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की स्पष्ट मांग की है।सतीश ने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी पूजा से माफी मांगते हुए बच्चों की परवरिश और उनका ध्यान रखने की अपील की है। मृतक के साले सूरज ने बताया कि सतीश की लगातार दिन और रात की ड्यूटी लगाई जा रही थी। अस्पताल के अन्य कर्मचारियों के छुट्टी पर चले जाने के कारण सतीश को लगातार नाइट ड्यूटी करनी पड़ रही थी।सूरज के अनुसार, सतीश ने अधिकारियों से किसी दूसरे कर्मचारी की ड्यूटी लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी और नौकरी छोड़ने की बात कही। इस घटना के बाद परिजनों ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।