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Jaipur: नाम वापसी के बाद बदली निकाय चुनाव की तस्वीर, 10 हजार से ज्यादा प्रत्याशी मैदान से बाहर

Video Published by: Published by: सोनम मिश्रा Updated Fri, 04 Sep 2026 02:48 PM IST







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Jaipur: नाम वापसी के बाद बदली निकाय चुनाव की तस्वीर, 10 हजार से ज्यादा प्रत्याशी मैदान से बाहर

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