राजस्थान निकाय चुनाव के कई रंग: छापे-नोटिस-गिरफ्तारी और आधी रात में कोर्ट, जानें चुनाव मैनेजमेंट की पूरी कहानी

कुचेरा नगरपालिका: गिरफ्तारी पर रोक के बाद कांग्रेस की जीत

कुचेरा नगरपालिका में कांग्रेस के 12, भाजपा के आठ और निर्दलीय के पांच पार्षद हैं। कुल 25 वार्डों में बहुमत का आंकड़ा 13 है। कांग्रेस के तेजपाल मिर्धा के खिलाफ चुनाव से ठीक पहले एसीबी की एफआईआर दर्ज हुई। मिर्धा ने गिरफ्तारी की आशंका को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छुट्टी के दिन हुई सुनवाई में अदालत ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके बाद मिर्धा ने चुनाव लड़ा और 13 वोट हासिल कर अध्यक्ष चुने गए। इस तरह कांग्रेस ने अपने 12 पार्षदों के साथ जरूरी एक अतिरिक्त वोट जुटाकर बोर्ड अपने पक्ष में कर लिया।





तिजारा नगर परिषद: 31 निर्दलीयों के बीच कांग्रेस ने दो वोट से बाजी मारी

तिजारा नगर परिषद के 35 वार्डों में 31 निर्दलीय, तीन भाजपा और एक कांग्रेस पार्षद जीता। बहुमत का आंकड़ा 18 है। कांग्रेस प्रत्याशी रामावतार सैनी ने भाजपा के सुभाष सैनी को 18-16 से हराया। एक वोट अवैध रहा। कांग्रेस समर्थक पार्षदों को हरियाणा में रोके जाने के आरोपों के बीच मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने चुनाव टालने से इनकार किया, लेकिन पार्षदों के मतदान के अधिकार पर जोर दिया। इसके बाद मतदान का समय रात 10 बजे तक बढ़ाया गया।