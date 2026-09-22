राजस्थान में डिप्टी मेयर के नतीजे: सात नगर निगमों में छह जगह भाजपा, पाली में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की जीत

राजस्थान के सात नगर निगमों में मंगलवार को डिप्टी मेयर के चुनाव हुए। अजमेर, उदयपुर, अलवर, पाली, भरतपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर में मतदान के बाद नतीजे घोषित किए गए। इनमें छह नगर निगमों में भाजपा के प्रत्याशी डिप्टी मेयर चुने गए, जबकि पाली में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी महबूब टी ने जीत दर्ज की। अजमेर और पाली में मुकाबला बराबरी पर रहा, लेकिन दोनों जगह अलग-अलग प्रक्रिया से फैसला हुआ।

अजमेर में 40-40 वोट, लॉटरी से भाजपा की जीत

अजमेर नगर निगम में डिप्टी मेयर का चुनाव बेहद करीबी रहा। भाजपा के हेमंत सांखला और कांग्रेस प्रत्याशी को 40-40 वोट मिले। बराबरी के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत लॉटरी से फैसला किया गया, जिसमें भाजपा के हेमंत सांखला विजयी रहे। इससे पहले भाजपा की अनामिका शर्मा मेयर निर्वाचित हुई थीं। अजमेर के 80 वार्डों में कांग्रेस के 37, भाजपा के 32 और 11 निर्दलीय पार्षद हैं। इसके बावजूद भाजपा मेयर और डिप्टी मेयर, दोनों पद हासिल करने में सफल रही।

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उदयपुर में दिनेश भट्ट डिप्टी मेयर

उदयपुर नगर निगम में भाजपा के दिनेश भट्ट डिप्टी मेयर चुने गए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मीनारायण मेघवाल को हराया। इससे पहले भाजपा के पारस सिंघवी मेयर निर्वाचित हुए थे। इस तरह नगर निगम के दोनों प्रमुख पद भाजपा के पास रहे।

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अलवर में अजय पूनिया की जीत

अलवर नगर निगम के पहले डिप्टी मेयर भाजपा के अजय पूनिया बने। उन्हें 40 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की ममता सैनी को 24 वोट मिले। एक वोट निरस्त हुआ। मेयर पद भी भाजपा के पास है।

पाली में 29-29 वोट, बराबरी के बाद महबूब टी जीते

पाली नगर निगम में डिप्टी मेयर का चुनाव भी बराबरी पर रहा। भाजपा के विक्रम पाल सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी महबूब टी को 29-29 वोट मिले। 65 पार्षदों में से पांच ने मतदान नहीं किया। एक वोट निरस्त हुआ और एक मत नोटा के खाते में गया। बराबरी के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत फैसला किया गया, जिसमें महबूब टी डिप्टी मेयर चुने गए। इस तरह पाली में मेयर पद भाजपा के पास रहने के बावजूद डिप्टी मेयर की कुर्सी महबूब टी के पास गई।



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भरतपुर में भाजपा की अंबिका जीतीं

भरतपुर नगर निगम में भाजपा की अंबिका ने डिप्टी मेयर पद पर जीत दर्ज की। यहां 65 वार्डों में निर्दलीय पार्षद सबसे बड़ा समूह थे। इसके बावजूद भाजपा मेयर के बाद डिप्टी मेयर पद भी हासिल करने में सफल रही।

भीलवाड़ा में राधेश्याम सोमानी निर्विरोध

भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा के राधेश्याम सोमानी निर्विरोध डिप्टी मेयर चुने गए। इससे पहले भाजपा की जसवंत कंवर भी निर्विरोध मेयर निर्वाचित हुई थीं। यहां मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पद भाजपा के पास रहे।

बीकानेर में कांग्रेस का मेयर, भाजपा का डिप्टी मेयर

बीकानेर में मेयर पद कांग्रेस के अनिल कल्ला के खाते में गया था, जबकि डिप्टी मेयर पद भाजपा के पंकज गहलोत ने जीता। इस तरह बीकानेर में मेयर और डिप्टी मेयर के पद अलग-अलग दलों के पास रहे।

जयपुर, जोधपुर और कोटा में चुनाव बाद में

जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में मंगलवार को डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ। इन निगमों के कुछ वार्डों में ईवीएम से जुड़ी तकनीकी समस्या के कारण इनका चुनाव कार्यक्रम अलग रखा गया है। इसलिए इन तीनों निगमों को मंगलवार को हुए सात डिप्टी मेयर चुनावों में शामिल नहीं किया गया।

कुल तस्वीर: छह जगह भाजपा, एक जगह कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी

मंगलवार को हुए सात नगर निगमों के डिप्टी मेयर चुनाव में भाजपा ने अजमेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर में जीत दर्ज की। वहीं पाली में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी महबूब टी डिप्टी मेयर चुने गए। अजमेर और पाली में वोटों की संख्या बराबर रही, लेकिन अजमेर में लॉटरी से फैसला भाजपा के पक्ष में गया, जबकि पाली में महबूब टी विजयी रहे। दोनों चुनाव दिनभर चर्चा में रहे।