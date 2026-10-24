{"_id":"6adc453d45b49241a10986bc","slug":"chaos-ensues-in-bhankrota-following-a-collision-between-a-bus-and-a-truck-3-dead-and-over-20-injured-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"भांकरोटा में बस-ट्रक की टक्कर से मचा हड़कंप, 3 की मौत और 20 से ज्यादा घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भांकरोटा में बस-ट्रक की टक्कर से मचा हड़कंप, 3 की मौत और 20 से ज्यादा घायल

Video Published by: Published by: सोनम मिश्रा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:12 AM IST







Link Copied



भांकरोटा में बस-ट्रक की टक्कर से मचा हड़कंप, 3 की मौत और 20 से ज्यादा घायल

विज्ञापन